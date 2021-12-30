Помер ексфутболіст збірної Гани та володар Кубка УЄФА у складі нідерландського гранда

Колишньому гравцю було 43 роки.

На 44 віці пішов з життя ексфутболіст збірної Гани та нідерландського "Фейєнорда" - Крістіан Гьян.

Про це повідомляє офіційний сайт роттердамського клубу.

За інформацією пресслужби "Фейєнорда", Гьян тривалий час боровся з раком та 29 грудня Крістіана не стало.

"З відходом Гьяна "Фейєнорд" втратив відданого колишнього гравця, улюбленого легіонера і, насамперед, фантастичної людини. Клуб бажає рідним та близьким Гьяна сил пережити цю велику втрату", — йдеться у повідомленні пресслужби клубу.

Rust zacht, Christian Gyan. ♥️



We zullen je nooit vergeten… — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) December 29, 2021

Зазначимо, що Гьян у складі "Фейєнорда" виграв три титули: Кубок УЄФА, чемпіонат Нідерландів та Суперкубок країни. За цей клуб він виступав від 1997 до 2007 роки. Також на його рахунку 23 матчі за збірну Гани. Окрім того, він ставав чемпіоном світу у віці до 17 років.

Свою кар'єру він закінчив у аматорському клубі з Нідерландів "Леонідас" із Роттердама у 2011 році.

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