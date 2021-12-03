Помер експрезидент Міжнародної федерації легкої атлетики

На момент смерті йому було 88 років.

Колишній глава Всесвітньої легкоатлетичної асоціації (World Athletics) Ламін Діак помер на 89-му році життя у своєму будинку в Сенегалі.

Про це повідомляє Reuters.

"Він помер удома приблизно о другій годині ночі природною смертю", - заявив син сенегальця Массата Діак.

Діак очолював Всесвітню легкоатлетичну асоціацію з 1999 до 2015 року. У той період організація мала назву IAAF.

У вересні 2020 року суд у Парижі засудив функціонера до чотирьох років позбавлення волі. Його визнали винним в активній та пасивній корупції та зловживанні довірою.

Слідство встановило, що з 2001 до 2012 року допінг-тести понад 800 легкоатлетів з різних країн викликали підозри. Діак же залишав порушення поза увагою грошові винагороди, зокрема і від екс-глави Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничова.

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