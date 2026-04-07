Помер екстренер "Шахтаря" та "Динамо" Мірча Луческу

Мірча Луческу помер

Помер колишній тренер київського «Динамо», донецького «Шахтаря» і збірної Румунії Мірча Луческу.

Про це повідомляє GSP.

Фахівцю було 80 років.

На смерть румунського тренера, який багато років своєї кар’єри присвятив українському футболу, відреагувала Українська асоціація футболу (УАФ).

«На 81-му році життя, після тривалої хвороби серця, не стало Мірчі Луческу — видатного румунського тренера, який близько 20 років працював в Україні», — нагадали в УАФ.

Біографія Мірчи Луческу

Народився 29 липня 1945 року у Бухаресті. Сім’я жила бідно, до того ж у нього було троє братів і сестра. Тренер зізнавався, що у дитинстві жив бідно: влітку часто бігав босоніж, оскільки взуття було предметом розкоші.

Більшу частину кар’єри футболіста він провів у «Динамо» (Бухарест).

Першим клубом у тренерській кар’єрі Мірчі Луческу став «Корвінул» (Хунедоара). З 1981 по 1986 року Луческу очолював збірну Румунії з футболу.

Насупні 17 років працював у футбольних клубах Італії і Туреччини.

Мірча Луческу і Україна

2004 року Луческу приєднався до донецького «Шахтаря», де повністю змінив вектор розвитку клубу, зробивши ставку на молодих бразильських легіонерів.

«Луческу очолював донецький „Шахтар“ протягом 13 сезонів, встановивши рекорд Гірників за тривалістю перебування на посаді тренера й кількістю матчів (573). Протягом цього часу „Шахтар“ виграв 22 трофеї, зокрема, і Кубок УЄФА у 2009 році», — нагадали в УАФ.

Луческу працював у «Шахтарі» до 2016 року. Проте через 4 роки, у 2020-му він неочікувано повернувся в український футбол. До головного конкурента своєї колишньої команди.

Мірча був головним тренером київського «Динамо» у 2020-2023 роках. За три сезони у Києві він виграв три трофеї, зокрема чемпіонат України 2020/21. Луческу з «Динамо» провів 126 матчів, у 70 з яких переміг.

На рахунку Луческу дев’ять титулів у чемпіонаті України, сім перемог у Кубку України та вісім — у Суперкубку.

Нагадаємо, що 29 березня Мірчу Луческу госпіталізували після того, як він знепритомнів під час тренування збірної Румунії.

Тренера мали виписати в п’ятницю, 3 квітня, але в нього стався серцевий напад.

Далі стало відомо, що Луческу залишив посаду головного тренера збірної Румунії

У ніч з суботи на неділю Луческу було переведено до реанімації, у стані коми, підтримуючи його апаратами. У легендарного тренера виявили два смертельно небезпечні захворювання серця.

Родина терміново зібралася в Бухаресті та була поруч з ним в останні хвилини його життя.