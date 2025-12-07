Помер головний тренер клубу УПЛ

Володимир Сисенко / facebook.com/SCPoltava

У віці 63 років помер головний тренер клубу української Прем'єр-ліги (УПЛ) СК "Полтава" Володимир Сисенко.

Трагічну новину повідомила пресслужба полтавського клубу.

"Трагічна новина сколихнула СК "Полтава". 7 грудня перестало битися серце ідейного натхненника команди, одного із співзасновників клубу та незмінного головного тренера містян Володимира Анатолійовича Сисенка.

Володимир Анатолійович – людина, для якої футбол і СК "Полтава" були сенсом життя. Володимир Сисенко розпочав футбольну кар'єру як гравець: виступав за низку клубів колишнього СРСР та країн пострадянського простору, був легендою "Паміру". Після здобуття Україною незалежності повернувся на рідну землю, де продовжив свій футбольний шлях у полтавській "Ворсклі".

Після завершення ігрової кар'єри обрав шлях тренера, готуючи спочатку дітлахів, а 2011 року став одним із засновників СК "Полтава", з яким провів на посаді тренера не один сезон. Під його керівництвом команда подолала шлях від аматорської до клубу, що виступає в УПЛ.

Завдяки наполегливій праці, професіоналізму та вірі у команду Володимир Сисенко заклав міцний фундамент для СК "Полтава". Його бачення, досвід та відданість допомогли клубу сформувати ядро команди і розвинути спортивну структуру. Він був для футболістів як батько – суворий у тренувальному процесі, добрий і щирий за межами футбольного поля.

Відхід Володимира Анатолійовича – непоправна втрата для нашого клубу, для всієї полтавської й української футбольної спільноти. Його ім'я, самовіддача і любов до футболу назавжди залишаться у пам'яті колег, гравців і вболівальників.

Ми щиро співчуваємо родині, друзям та близьким Володимира Анатолійовича і всім тим, хто знав і цінував його. Світла пам'ять, тренере!", – йдеться в заяві клубу.

Нинішній сезон є дебютним для "Полтави" в УПЛ. Наразі команда посідає останнє місце у турнірній таблиці, набравши 9 очок у 14 зіграних матчах.

Наступний поєдинок полтавці проведуть у понеділок, 8 грудня, проти "Епіцентра".

Раніше повідомлялося, що помер легендарний футболіст київського "Динамо" Володимир Мунтян.