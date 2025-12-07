ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
331
Час на прочитання
2 хв

Помер головний тренер клубу УПЛ

Відійшов у вічність керманич і співзасновник "Полтави" Володимир Сисенко.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Володимир Сисенко

Володимир Сисенко / facebook.com/SCPoltava

У віці 63 років помер головний тренер клубу української Прем'єр-ліги (УПЛ) СК "Полтава" Володимир Сисенко.

Трагічну новину повідомила пресслужба полтавського клубу.

"Трагічна новина сколихнула СК "Полтава". 7 грудня перестало битися серце ідейного натхненника команди, одного із співзасновників клубу та незмінного головного тренера містян Володимира Анатолійовича Сисенка.

Володимир Анатолійович – людина, для якої футбол і СК "Полтава" були сенсом життя. Володимир Сисенко розпочав футбольну кар'єру як гравець: виступав за низку клубів колишнього СРСР та країн пострадянського простору, був легендою "Паміру". Після здобуття Україною незалежності повернувся на рідну землю, де продовжив свій футбольний шлях у полтавській "Ворсклі".

Після завершення ігрової кар'єри обрав шлях тренера, готуючи спочатку дітлахів, а 2011 року став одним із засновників СК "Полтава", з яким провів на посаді тренера не один сезон. Під його керівництвом команда подолала шлях від аматорської до клубу, що виступає в УПЛ.

Завдяки наполегливій праці, професіоналізму та вірі у команду Володимир Сисенко заклав міцний фундамент для СК "Полтава". Його бачення, досвід та відданість допомогли клубу сформувати ядро команди і розвинути спортивну структуру. Він був для футболістів як батько – суворий у тренувальному процесі, добрий і щирий за межами футбольного поля.

Відхід Володимира Анатолійовича – непоправна втрата для нашого клубу, для всієї полтавської й української футбольної спільноти. Його ім'я, самовіддача і любов до футболу назавжди залишаться у пам'яті колег, гравців і вболівальників.

Ми щиро співчуваємо родині, друзям та близьким Володимира Анатолійовича і всім тим, хто знав і цінував його. Світла пам'ять, тренере!", – йдеться в заяві клубу.

Нинішній сезон є дебютним для "Полтави" в УПЛ. Наразі команда посідає останнє місце у турнірній таблиці, набравши 9 очок у 14 зіграних матчах.

Наступний поєдинок полтавці проведуть у понеділок, 8 грудня, проти "Епіцентра".

Раніше повідомлялося, що помер легендарний футболіст київського "Динамо" Володимир Мунтян.

Дата публікації
Кількість переглядів
331
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie