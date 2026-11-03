Помер іспанський футболіст, у якого зупинилося серце після зіткнення під час матчу

Хесус де Мігель / x.com/CDTOficial

Реклама

Форвард "Тенеріфе" Хесус де Мігель помер після моторошного зіткнення у матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії проти "Андорри".

Про смерть 30-річного іспанського футболіста повідомила пресслужба клубу.

Реклама

2 листопада у компенсований час зустрічі де Мігель зіштовхнувся у центрі поля з голкіпером суперника Хесусом Овоно, який налетів на нього коліном у груди.

Реклама

Від удару де Мігель знепритомнів, а воротар отримав червону картку. Матч був перерваний за рахунку 2:2.

Після надання першої медичної допомоги на полі футболіста доправили до лікарні. Дорогою до лікарні у нього сталася зупинка серця, проте медикам вдалося відновити серцебиття. Де Мігеля госпіталізували до відділення інтенсивної терапії.

Однак Хесус так і не прийшов до тями. Вранці 3 листопада "Тенеріфе" повідомив про смерть гравця. За інформацією клубу, футболіст помер о 8:00 за місцевим часом.

Де Мігель дебютував у дорослому футболі 2015 року за другу команду "Леганеса". За кар'єру він виступав за дев'ять іспанських клубів, а до "Тенеріфе" приєднався минулого року.

Реклама

Раніше повідомлялося, що відомий український футболіст зазнав моторошної травми в матчі УПЛ проти "Динамо".

Новини партнерів