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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
2275
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Помер іспанський футболіст, у якого зупинилося серце після зіткнення під час матчу

Хесус де Мігель помер у віці 30 років після тяжкої травми, отриманої у матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Хесус де Мігель

Хесус де Мігель / x.com/CDTOficial

Форвард "Тенеріфе" Хесус де Мігель помер після моторошного зіткнення у матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії проти "Андорри".

Про смерть 30-річного іспанського футболіста повідомила пресслужба клубу.

2 листопада у компенсований час зустрічі де Мігель зіштовхнувся у центрі поля з голкіпером суперника Хесусом Овоно, який налетів на нього коліном у груди.

Від удару де Мігель знепритомнів, а воротар отримав червону картку. Матч був перерваний за рахунку 2:2.

Після надання першої медичної допомоги на полі футболіста доправили до лікарні. Дорогою до лікарні у нього сталася зупинка серця, проте медикам вдалося відновити серцебиття. Де Мігеля госпіталізували до відділення інтенсивної терапії.

Однак Хесус так і не прийшов до тями. Вранці 3 листопада "Тенеріфе" повідомив про смерть гравця. За інформацією клубу, футболіст помер о 8:00 за місцевим часом.

Де Мігель дебютував у дорослому футболі 2015 року за другу команду "Леганеса". За кар'єру він виступав за дев'ять іспанських клубів, а до "Тенеріфе" приєднався минулого року.

Раніше повідомлялося, що відомий український футболіст зазнав моторошної травми в матчі УПЛ проти "Динамо".

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