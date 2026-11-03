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Помер іспанський футболіст, у якого зупинилося серце після зіткнення під час матчу
Хесус де Мігель помер у віці 30 років після тяжкої травми, отриманої у матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії.
Форвард "Тенеріфе" Хесус де Мігель помер після моторошного зіткнення у матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії проти "Андорри".
Про смерть 30-річного іспанського футболіста повідомила пресслужба клубу.
2 листопада у компенсований час зустрічі де Мігель зіштовхнувся у центрі поля з голкіпером суперника Хесусом Овоно, який налетів на нього коліном у груди.
Від удару де Мігель знепритомнів, а воротар отримав червону картку. Матч був перерваний за рахунку 2:2.
Після надання першої медичної допомоги на полі футболіста доправили до лікарні. Дорогою до лікарні у нього сталася зупинка серця, проте медикам вдалося відновити серцебиття. Де Мігеля госпіталізували до відділення інтенсивної терапії.
Однак Хесус так і не прийшов до тями. Вранці 3 листопада "Тенеріфе" повідомив про смерть гравця. За інформацією клубу, футболіст помер о 8:00 за місцевим часом.
Де Мігель дебютував у дорослому футболі 2015 року за другу команду "Леганеса". За кар'єру він виступав за дев'ять іспанських клубів, а до "Тенеріфе" приєднався минулого року.
Раніше повідомлялося, що відомий український футболіст зазнав моторошної травми в матчі УПЛ проти "Динамо".