Помер колишній футболіст "Динамо": у квітні він зникав безвісти

Ярослав Думанський покинув цей світ, проживши 61 рік.

Велика трагедія старалася в родині київського "Динамо". На 62-му році життя помер колишній гравець столичного клубу Ярослав Думанський.

Сумну звістку повідомив офіційний сайт "біло-синіх". Причини смерті не уточнюються.

Зазначимо, що в квітні цього року Думанський, який мешкав в Івано-Франківську, пішов з дому і не повернувся. Мати ексфутболіста звернулася до поліції і попросила розшукати його. За тиждень Ярослав знайшовся.

Київський клуб висловив глибокі співчуття рідним і близьким померлого.

Думанський виступав за "Динамо" від 1981-го до 1984 року. У чемпіонатах СРСР він провів 60 матчів і забив 4 м’ячі.

З киянами півзахисник вигравав Чемпіонат та Кубок СРСР. У складі молодіжної збірної СРСР ставав чемпіоном Європи.

Думанський також пограв за "Спартак" (Івано-Франківськ), московське "Динамо", харківський "Металіст" і "Прикарпаття" (Івано-Франківськ).

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