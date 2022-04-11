Помер колишній футболіст і тренер донецького "Шахтаря"

Перестало битися серце Ігоря Дибченка.

На 62-му році пішов із життя ексгравець і тренер донецького "Шахтаря" Ігор Дибченко.

Сумну звістку повідомила пресслужба "гірників".

Ігор Дибченко - вихованець донецького футболу, виступав за "Шахтар" від 1981 до 1986 року, провів 37 матчів та забив 5 м'ячів.

По завершенні ігрової кар'єри був президентом жіночого ФК "Шахтар" (1994-1996), працював тренером-селекціонером (1996-2000), керував "Шахтарем-2" та "Шахтарем-3", очолював селекційну службу клубу.

Додамо, що Дибченко також був відомий своїми виступами за "Таврію", "Шахтар" Горлівку і "Кривбас".

Донецький клуб висловив глибокі співчуття рідним та близьким Ігоря Васильовича.

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