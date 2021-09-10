Помер колишній футболіст "Металіста" і срібний призер Чемпіонату України: було всього 27 років

Трагедія в українському спорті.

На 28-му році життя помер колишній захисник харківського "Металіста" Денис Барвінко. Причини смерті залишаються невідомими.

Про це повідомляє Асоціація футболу Дніпропетровської області.

За "Металіст" Барвінко виступав від 2011 до 2014 року. У його складі він встиг зіграти 7 матчів і стати срібним призером Чемпіонату України в сезоні-2012/13.

Денис виступав за юнацькі та молодіжну збірні країни. Після відходу з "Металіста" він так і не зміг закріпитися в іншій команді і завершив кар'єру через травми, які не дали йому розкрити свій потенціал.

До останнього часу Барвінко працював головним тренером аматорської команди "Енергія" із Дніпропетровської області.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, у Тернопільській області під час футбольного матчу помер 29-річний чоловік.

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