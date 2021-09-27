Помер колишній футболіст "Шахтаря" і "Динамо": йому було 55 років

Раптова втрата.

На 56-му році життя помер колишній півзахисник київського "Динамо" і донецького "Шахтаря" Сергій Герасимець, повідомляє офіційний сайт "гірників". Причини його смерті залишаються невідомими.

Сергій народився в Києві. Кар'єру він розпочинав у столичному "Динамо", але за першу команду так і не зіграв, провівши два роки в дублі.

Пізніше Сергій виступав за "Динамо" з Ірпеня та донецький "Шахтар", у складі якого зіграв 57 матчів і забив 4 м'ячі. Пограв у Білорусі, Ізраїлі, Росії та Литві.

Після розпаду СРСР Герасимцю надійшла пропозиція виступати за збірну Білорусі. В її складі він зіграв 25 матчів і забив 7 м'ячів.

Після завершення кар'єри гравця Сергій працював тренером.

В останні роки Герасимець жив у Росії.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, помер колишній футболіст "Металіста" Денис Барвінко.

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