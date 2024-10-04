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Помер колишній футболіст та тренер, експрезидент ФФУ Анатолій Коньков

Помер колишній футболіст та тренер, експрезидент ФФУ Анатолій Коньков

Анатолій Коньков / Фото: Volodymyr Kukhar | Facebook

Йому було 75 років.

У віці 75 років помер колишній футболіст та тренер, експрезидент ФФУ Анатолій Коньков.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Коньков відомий виступами за донецький "Шахтар" (1968-1974) та київське "Динамо" (1975-1981). Також він грав за краматорський "Авангард" (1965-1967), а також збірну СРСР (1971-1978).

Анатолій у складі "Динамо" чотири рази ставав чемпіоном СРСР, вигравав Кубок СРСР,  Кубок володарів кубків, Суперкубок УЄФА. Зі збірною СРСР він був срібним призером чемпіонату Європи-1972 та бронзовим призером Олімпіади-1976.

Тренерську кар'єру Коньков розпочав 1982 року. Очолював "Таврію", "Шахтар", "Зеніт", СК "Миколаїв", "Сталь" (Алчевськ), "Інтер" (Баку). Також працював з молодіжною (1993 рік) та національною (1995 рік) збірними України.

Також Анатолій обіймав посаду спортивного директора алчевської "Сталі" (2008-2012).

Від вересня 2012-го до січня 2015 року Коньков був президентом Федерації футболу України (ФФУ).

Нагадаємо, у квітні 2024 року помер колишній головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко.

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