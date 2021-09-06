Помер колишній футболіст збірної Франції: останні 39 років він провів у комі

Помер колишній футболіст збірної Франції: останні 39 років він провів у комі

Трагічна історія відомого в минулому спортсмена.

У Франції на 74-му році життя помер колишній футболіст ПСЖ і національної збірної Жан-П'єр Адамс.

Про це повідомляє L'Équipe.

Останні 39 років відомий у минулому гравець провів у комі. Адамс завершив кар'єру у 1981 році. У 1982-му він ліг на планову операцію на коліні, проте через лікарську помилку Жан-П'єр впав у кому.

Трагічну помилку допустив анестезіолог, який того дня через страйк медиків курував одразу вісім операцій. Ситуацію ускладнило те, що за Адамсом стежив стажист, який не розпізнав помилку досвідченого колеги і не зміг її виправити.

Від того часу до тями Жан-П'єр так і не прийшов. Останні 39 років за ним доглядала його дружина Бернадетт.

Адамс виступав на позиції центрального захисника. Він пограв також за "Нім", "Ніццу" та інші клуби.

та інші клуби. У складі збірної Франції він провів 22 матчі.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, в Італії помер футболіст "Ювентуса", з яким дружив Погба.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання