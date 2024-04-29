Відомий футболіст і тренер пішов з життя у віці 75 років.

На 76-му році життя помер колишній головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко.

Трагічну звістку повідомила на своєму сайті Асоціація футболу Сумської області.

Фоменко народився 19 вересня 1948 року в селі Мала Рибиця, Сумська область. Він є вихованцем сумської футбольної школи "Спартак".

Протягом ігрової кар'єри Михайло на позиції захисника і півзахисника виступав за "Спартак" Суми (1965–1970), луганську "Зорю" (1970–1972) та київське "Динамо" (1972–1979). Сумарно на клубному рівні провів 280 матчів, у яких забив 9 голів.

Разом з "Динамо" він тричі ставав чемпіоном СРСР (1974, 1975, 1977), двічі здобував Кубок СРСР (1974, 1978), вигравав Кубок Кубків (1975) та Суперкубок УЄФА (1975).

Також Фоменко грав за збірну СРСР (1972–1976), провівши 24 поєдинки. Михайло – срібний призер чемпіонату Європи 1972 року (входив до складу команди, але в матчах участь не брав), бронзовий призер Олімпійських ігор-1976.

За свою тренерську кар'єру Фоменко очолював "Динамо", "Металіст", "Верес" та інші клуби. Фоменко на чолі "Динамо" став чемпіоном України в сезоні-1992/93 та володарем Кубка України-1993.

Крім того, він був головним тренером збірної України (2012-2016). Михайло вивів "синьо-жовтих" на Євро-2016, де національна команда під його керівництвом не змогла вийти з групи, програвши всі три матчі.

Фоменко – майстер спорту міжнародного класу, заслужений майстер спорту СРСР, заслужений тренер України та Грузії, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, почесний громадянин міста Суми.

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