Помер колишній функціонер "Шахтаря" і тренер клубів УПЛ

Олександр Косевич / © УПЛ

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10 квітня 2025 року стало відомо про смерть відомого українського футбольного функціонера і тренера Олександра Косевича.

Трагічною звісткою поділився офіційний сайт української Прем'єр-ліги (УПЛ).

"З глибоким сумом дізналися про смерть Олександра Косевича, авторитетного функціонера і тренера, який відійшов у вічність на 60-му році життя", – йдеться в дописі.

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Косевич у різні роки обіймав керівні посади в футбольних клубах "Шахтар" (Донецьк), "Гарант" (Донецьк), "Металург" (Донецьк), "Кривбас" (Кривий Ріг), працював головним тренером "Кривбасу", "Зорі", краматорського "Авангарду".

На його рахунку понад 100 матчів в УПЛ і понад 100 поєдинків у Першій лізі.

Останні роки свого життя він присвятив відновленню й підтримці футбольної інфраструктури Донеччини в умовах війни, працюючи першим віцепрезидентом та виконавчим директором Асоціації футболу Донецької області, виконував функції Делегата УАФ на матчах УПЛ.