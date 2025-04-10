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Помер колишній функціонер "Шахтаря" і тренер клубів УПЛ
Олександр Косевич відійшов у вічність на 60-му році життя.
10 квітня 2025 року стало відомо про смерть відомого українського футбольного функціонера і тренера Олександра Косевича.
Трагічною звісткою поділився офіційний сайт української Прем'єр-ліги (УПЛ).
"З глибоким сумом дізналися про смерть Олександра Косевича, авторитетного функціонера і тренера, який відійшов у вічність на 60-му році життя", – йдеться в дописі.
Косевич у різні роки обіймав керівні посади в футбольних клубах "Шахтар" (Донецьк), "Гарант" (Донецьк), "Металург" (Донецьк), "Кривбас" (Кривий Ріг), працював головним тренером "Кривбасу", "Зорі", краматорського "Авангарду".
На його рахунку понад 100 матчів в УПЛ і понад 100 поєдинків у Першій лізі.
Останні роки свого життя він присвятив відновленню й підтримці футбольної інфраструктури Донеччини в умовах війни, працюючи першим віцепрезидентом та виконавчим директором Асоціації футболу Донецької області, виконував функції Делегата УАФ на матчах УПЛ.