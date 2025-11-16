- Дата публікації
Помер колишній футболіст "Дніпра" та збірної України
На 55-му році життя відійшов у вічність Андрій Полунін.
У віці 54 років помер колишній півзахисник "Дніпра" та збірної України Андрій Полунін.
Про це повідомила пресслужба "Металіста 1925".
Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.
Під час ігрової кар'єри Полунін захищав кольори "Дніпра", "Кривбаса", "Карпат", київського ЦСКА, а також німецьких "Нюрнберга", "Санкт-Паулі" та "Рот-Вайсс Ессена".
На його рахунку 9 матчів та один забитий м'яч у складі збірної України – у листопаді 1995 року в поєдинку проти Італії в кваліфікації Євро-1996.
Після завершення кар'єри гравця Полунін залишився у футболі, працюючи в різних клубах на різних посадах. Від 1 січня 2025 року Андрій працював на посаді шеф-скаута "Металіста 1925".
