Помер колишній футболіст "Дніпра" та збірної України

Андрій Полунін / facebook.com/metalist1925kh

Реклама

У віці 54 років помер колишній півзахисник "Дніпра" та збірної України Андрій Полунін.

Про це повідомила пресслужба "Металіста 1925".

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Реклама

Під час ігрової кар'єри Полунін захищав кольори "Дніпра", "Кривбаса", "Карпат", київського ЦСКА, а також німецьких "Нюрнберга", "Санкт-Паулі" та "Рот-Вайсс Ессена".

На його рахунку 9 матчів та один забитий м'яч у складі збірної України – у листопаді 1995 року в поєдинку проти Італії в кваліфікації Євро-1996.

Після завершення кар'єри гравця Полунін залишився у футболі, працюючи в різних клубах на різних посадах. Від 1 січня 2025 року Андрій працював на посаді шеф-скаута "Металіста 1925".

Раніше повідомлялос, що помер видатний тренер, який привів румунський клуб до перемоги в Кубку чемпіонів.