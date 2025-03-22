Помер легенда боксу Джордж Форман: його смерть потрясла фанатів по всьому світу

Легендарний боксер Джордж Форман, який залишив значний слід в історії спорту, помер у віці 76 років.

Про це повідомила його родина у соцмережі.

"Наші серця розбиті. З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть нашого улюбленого Джорджа Едварда Формана-старшого, який мирно пішов 21 березня 2025 року в оточенні близьких. Вірний проповідник, відданий чоловік, люблячий батько та гордий прадід, він прожив життя, позначене непохитною вірою, смиренністю та цілеспрямованістю", - йдеться у повідомленні.

За словами родини, він був, гуманіст, олімпієць і дворазовий чемпіон світу, був людиною дисципліни та переконань, яка безперервно захищала свою спадщину.

Вони висловили вдячність за підтримку та моління, і попросили про конфіденційність під час вшанування його незвичайного життя.

Про нього

Джордж Форман народився 10 січня 1949 року в Маршаллі, штат Техас, США. Він став однією з найбільших легенд боксу, дворазовим чемпіоном світу у важкій вазі. Форман здобув популярність завдяки своїй неймовірній силі і потужним ударам, а його ім’я стало синонімом великої перемоги.

У 1968 році він виграв золоту медаль на Олімпійських іграх у Мехіко, що стало важливою віхою в його кар'єрі. Перший чемпіонський титул Форман здобув у 1973 році, перемігши Джо Фрейзера. Однак, найбільш знаковим боєм став його бій проти Мухаммеда Алі в 1974 році в Румунії, де Форман програв у знаменитому «Бої століття». Після цього він пішов із боксу, але через кілька років повернувся, ставши найстаршим чемпіоном світу у важкій вазі у 1994 році.

Окрім спорту, Форман став пастором, проповідував і активно підтримував благодійні ініціативи. Він також заснував бізнес, відомий грилем "George Foreman Grill", який здобув великий успіх.

Джордж Форман залишив по собі величезний спадок не тільки у світі боксу, а й в житті людей, що його оточували. Його життєвий шлях став прикладом сили волі, дисципліни та віри в себе.

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