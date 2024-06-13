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Помер легендарний американський баскетболіст, якого зображено на емблемі НБА

Помер легендарний американський баскетболіст, якого зображено на емблемі НБА

Джеррі Вест / Фото: Associated Press

На 87-му році життя відійшов у вічність Джеррі Вест.

У середу, 12 червня, у віці 86 років помер знаменитий американський баскетболіст Джері Вест.

Трагічну звістку повідомив комісар Національної баскетбольної асоціації (НБА) Адам Сільвер.

Всю свою ігрову кар'єру Джеррі провів у складі "Лос-Анджелес Лейкерс", за який виступав від 1960 до 1974 року. Він 14 разів брав участь у Матчі всіх зірок, 1972-го став чемпіоном НБА. Також його визнали найціннішим гравцем фіналу НБА 1969 року.

Крім того, Вест став восьмиразовим чемпіоном НБА в ролі генерального менеджера (шість разів – з "Лейкерс", двічі – з "Голден Стейт"), а також був двічі визнаний найкращим функціонером року (1995, 2004).

Саме його фото стало основою для створення емблеми НБА, яку почали використовувати від сезону-1971/72.

У складі збірної США легендарний баскетболіст завоював "золото" Олімпіади-1960 в Римі.

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