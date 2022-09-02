Помер легендарний американський боксер, який мав шалену силу удару та бився з Мохаммедом Алі

У віці 78 років пішов із життя колишній американський надважковаговик - Ерні Шейверс.

Зазначимо, що Шейверс був одним із найкращих панчерів в історії боксу, який відомий своєю легендарною силою удару.

Про смерть Шейверса повідомив портал ID Boxing у Twitter.

Шейверс був чемпіоном США серед любителів у надважкій вазі, а також чемпіоном штату Невада у надважкій вазі. 2003 року авторитетний американський журнал The Ring включив його до списку 100 найкращих панчерів в історії боксу на 10-му місці.

Визнаний нокаутер двічі боксував за чемпіонські титули, але двічі програв. 1977 року на легендарній арені Madison Square Garden (Нью-Йорк) він спробував відібрати титули WBC, WBA та журналу The Ring у ікони боксу Мохаммеда Алі, проте поступився за очками у 15-раундовому поєдинку. За два роки на арені Caesars Palace (Лас-Вегас) Шейверс зробив другу спробу стати чемпіоном світу, але програв технічним нокаутом в 11-му раунді володарю поясу WBC Ларрі Голмсу (якому раніше програвав за очками в елімінаторі).

Найзнаковіші перемоги Шейверса здобуті нокаутами в першому раунді над ексчемпіонами світу Кеном Нортоном (Лас-Вегас, 1979) та Джиммі Еллісом (Нью-Йорк, 1973).

Цікаво, що багато експертів вважають Шейверса одним із найсильніших надважковаговиків усіх часів.

За свою кар'єру Шейверс провів 89 поєдинків, у яких здобув 74 перемоги (68 - нокаутом), зазнав 14 поразок та ще одного разу звів поєдинок до нічиєї. Він боксував від 1969 до 1995 роки.

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