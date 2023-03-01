Помер легендарний французький футболіст та рекордсмен чемпіонатів світу Жюст Фонтен

Володарю історичного досягнення на Мундіалях було 89 років.

На 90-му році життя помер славетний французький футболіст та тренер Жюст Фонтен.

Сумну звістку повідомило видання L'Equipe.

Фонтен розпочав свою кар'єру в марокканському клубі "Касабланка", за який грав від 1950 до 1953 року. Потім він захищав кольори французьких клубів "Ніцца" та "Реймс".

Упродовж ігрової кар'єри Фонтен став чотириразовим чемпіоном Франції, дворазовим володарем Кубка Франції, був фіналістом Кубка європейських чемпіонів.

У складі національної команди Жюст виступав від 1953 до 1960 року. Загалом на його рахунку 30 голів у 21 матчі за збірну Франції.

Йому належить рекорд за кількістю голів на одному чемпіонаті світу – на Мундіалі 1958 року Фонтен забив 13 м'ячів і став разом з "Ле Бле" бронзовим призером.

Після завершення кар'єри футболіста Фонтен спробував себе в ролі тренера. Він очолював збірну Франції, ПСЖ, "Тулузу", а також національну команду Марокко.

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