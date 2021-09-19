Помер легендарний футболіст: чемпіон світу і найкращий бомбардир в історії Чемпіонату Англії

Колишньому форварду був 81 рік.

У неділю, 19 вересня, помер легендарний англійський футболіст Джиммі Грівз.

Колишній нападник відомий за виступами за лондонські "Тоттенгем" і "Челсі". Джиммі шість разів ставав найкращим бомбардиром Чемпіонату Англії, що є рекордом. Всього у 516 матчах першості країни він забив 357 м'ячів. Це також найкращий результат в історії турніру.

У складі збірної Англії Джиммі у 1966 році ставав чемпіоном світу. Всього у складі національної команди він зіграв 57 матчів і забив 44 м'ячі.

"Тоттенгем" на своєму офіційному сайті висловив співчуття у зв'язку зі смертю легендарного футболіста його дружині Ірен, їхнім чотирьом дітям, 10 онукам і правнукам. Грівзу був 81 рік.

We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves.



We extend our deepest sympathies to Jimmy's family and friends at this sad time.



Rest in peace, Jimmy. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2021

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, батько гравця "Манчестер Сіті" помер через кілька хвилин після дебютного голу сина в Лізі чемпіонів.

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