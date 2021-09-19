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Помер легендарний футболіст: чемпіон світу і найкращий бомбардир в історії Чемпіонату Англії

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Помер легендарний футболіст: чемпіон світу і найкращий бомбардир в історії Чемпіонату Англії

Associated Press

Колишньому форварду був 81 рік.

У неділю, 19 вересня, помер легендарний англійський футболіст Джиммі Грівз.

Колишній нападник відомий за виступами за лондонські "Тоттенгем" і "Челсі". Джиммі шість разів ставав найкращим бомбардиром Чемпіонату Англії, що є рекордом. Всього у 516 матчах першості країни він забив 357 м'ячів. Це також найкращий результат в історії турніру.

У складі збірної Англії Джиммі у 1966 році ставав чемпіоном світу. Всього у складі національної команди він зіграв 57 матчів і забив 44 м'ячі.

"Тоттенгем" на своєму офіційному сайті висловив співчуття у зв'язку зі смертю легендарного футболіста його дружині Ірен, їхнім чотирьом дітям, 10 онукам і правнукам. Грівзу був 81 рік.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, батько гравця "Манчестер Сіті" помер через кілька хвилин після дебютного голу сина в Лізі чемпіонів.

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