Помер легендарний футболіст і екскапітан "Шахтаря"

На 72-му році перестало битися серце видатного гравця та колишнього капітана донецького "Шахтаря" Віктора Звягінцева.

Про це повідомив офіційний сайт "гірників".

Звягінцев народився у Донецьку та був вихованцем "Шахтаря". У період від 1969 до 1980 року він відіграв вісім сезонів за донецький клуб, провівши 175 матчів.

Разом з "гірниками" Віктор Олександрович виграв Кубок СРСР у 1980 році, а також двічі брав "срібло" чемпіонату Союзу у 1975 та 1979 роках.

Після закінчення ігрової кар'єри Звягінцев працював арбітром і відсудив понад 200 матчів, а також керував Федерацією футболу Донецька.

Донецький клуб висловив глибокі співчуття рідним та близьким свого видатного футболіста.

На 72-му році не стало видатного футболіста «Шахтаря» Віктора Звягінцева.



ФК «Шахтар» висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Віктора Олександровича. Це велика втрата для всієї нашої «гірницької» сім’ї. Світла пам’ять... pic.twitter.com/v8I3hvjbsG — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 22, 2022

Раніше повідомлялося, що слен збірної України з кульової стрільби загинув у боях з російськими окупантами.

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