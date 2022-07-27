Помер легендарний футболіст і тренер "Карпат", який ставав володарем Кубка СРСР

На 75-му році життя відійшов у вічність колишній гравець і тренер львівських "Карпат" Ростислав Поточняк.

Легенди українського футболу та одного з найкращих гравців в історії львівського клубу не стало в ніч проти на 27 липня. Раніше стало відомо, що вихованець "Карпат" Павло Кириченко загинув, захищаючи Україну від рашистів.

Сумну новину про смерть Поточняка повідомив багаторічний пресаташе "Карпат" Юрій Назаркевич на своїй сторінці у Facebook

Поточняк віддав львівському клубу 11 років своєї ігрової кар'єри (у 1966-1977 роках провів 338 матчів, забив 6 голів). Разом з "левами" він виграв Кубок СРСР-1969. У 1978-1983 роках Поточняк виступав харківський "Металіст", у складі якого став фіналістом Кубка СРСР-1983.

Після завершення кар'єри гравця Поточняк вирішив передати свій досвід молодому поколінню. 1991 року Ростислав був головним тренером "Карпат". Протягом 2000-2001 та 2002-2003 років він працював із третьою та другою командами львів'ян.

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