Помер легендарний футболіст і тренер "Шахтаря"

Олексій Дрозденко пішов з життя у віці 83 років.

У неділю, 15 грудня, у віці 83 років помер колишній футболіст і тренер донецького "Шахтаря" Олексій Дрозденко.

Трагічну новину повідомила пресслужба "гірників". Причина смерті не зазначається.

Дрозденко – вихованець донбаського футболу, розпочинав свій спортивний шлях у рідному містечку Чистякове, грав за дубль "гірників", а 1962 року дебютував в основі донецького "Шахтаря".

Олексій виступав за донецьку команду на позиції захисника протягом 11 сезонів, провів 165 матчів. Тричі потрапляв до списку 33 найкращих гравців УРСР. У 1971-1972 роках був капітаном "помаранчево-чорних".

Після завершення кар'єри футболіста Дрозденко входив до тренерського штабу донеччан (1979-1983, 1989-1994, 1997-1999, 1999-2002), був виконувачем обов'язків головного тренера "Шахтаря" (жовтень-листопад 1999), працював у дитячо-юнацькій школі та академії "гірників" (1975-1978, 1984-1988, 2004-2008).

Раніше повідомлялося, що батько футболіста "Шахтаря" загинув на війні з російськими окупантами.

Читайте також:

Виступав за національну збірну: 22-річний футболіст помер внаслідок автокатастрофи

На війні з російськими окупантами загинув ексфутболіст юнацької збірної України

Помер видатний футболіст "Аякса", "Барселони" та збірної Нідерландів