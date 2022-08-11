Помер легендарний футболіст "Карпат", якому належить унікальне досягнення

У віці 75 років пішов із життя видатний гравець львівських "Карпат" - Остап Савка.

У складі "левів" Савка провів дев'ять сезонів, був капітаном команди, брав участь у дебютному єврокубковому поході у 1970-му.

Про смерть Савки повідомляє офіційний сайт "Карпат".

Уродженець Дрогобича перебрався у "Карпати" після виступів за рідний "Нафтовик" та донецький "Шахтар". А за два роки Савка оформив унікальне досягнення, записвши до активу хет-трик у матчі з московським "Локомотивом", який так і залишається єдиним для футболістів "Карпат", оформленим у Вищій лізі.

Усього за львівську команду провів 194 матчі, відзначився 16 голами. Після завершення активних виступів працював тренером СДЮШОР "Карпати".

"Футбольний клуб "Карпати" висловлює співчуття рідним та близьким Остапа Володимировича. Вічна пам’ять нашій легенді…", - йдеться в повідомленні львів'ян.

Із "Карпатами" та "Шахтарем" він ставав півфіналістом Кубка СРСР (у 1968-му та 1972-му роках);

Завершив кар'єру Савка 1981 року.

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