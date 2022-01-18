Помер легендарний футболіст "Реала", який став світовим рекордсменом за кількістю Кубків європейських чемпіонів

Справдній символ "вершкових" пішов із життя у віці 88 років.
На 89 році життя помер легендарний футболіст мадридського "Реала" - Франціско "Пако" Хенто.
Про тргаічну звістку повідомив офіційний сайт Королівського клубу.
Зазначається, що Хенто пішов із життя у вівторок, 18 січня. Хенто - єдиний в історії футболу, хто виграв шість Кубків європейських чемпіонів. У нього залишилися дружина і два сини.
"Реал Мадрид, його президент і рада директорів глибоко шкодують про смерть Франсіско Хенто, почесного президента Реала і однієї з найбільших легенд нашого клубу і світового футболу. Клуб висловлює свої співчуття, любов і прихильність дружині померлого Марі Луз, його синам Франсіско та Хуліо, онукам Айтані та Канделі, а також всім його родичам, колегам та близьким", - йдеться в офіційному повідомленні мадридців.
Хенто виступав за Реал протягом 18 років, від 1953 до 1971 року. У 600 матчах у футболці Королівського клубу він забив 182 м'ячі. У складі "Реала" Хенто став 12-кратним чемпіоном Іспанії.
- За збірну Іспанії Хенто провів 43 матчі та забив п'ять м'ячів, зігравши на чемпіонатах світу у 1962 та 1966 роках;
- Після смерті Альфредо Ді Стефано у 2014 році Хенто став Почесним президентом "Реала".
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