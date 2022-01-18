Помер легендарний футболіст "Реала", який став світовим рекордсменом за кількістю Кубків європейських чемпіонів

Помер легендарний футболіст "Реала", який став світовим рекордсменом за кількістю Кубків європейських чемпіонів

Справдній символ "вершкових" пішов із життя у віці 88 років.

На 89 році життя помер легендарний футболіст мадридського " Реала " - Франціско "Пако" Хенто.

Про тргаічну звістку повідомив офіційний сайт Королівського клубу.

Зазначається, що Хенто пішов із життя у вівторок, 18 січня. Хенто - єдиний в історії футболу, хто виграв шість Кубків європейських чемпіонів. У нього залишилися дружина і два сини.

"Реал Мадрид, його президент і рада директорів глибоко шкодують про смерть Франсіско Хенто, почесного президента Реала і однієї з найбільших легенд нашого клубу і світового футболу. Клуб висловлює свої співчуття, любов і прихильність дружині померлого Марі Луз, його синам Франсіско та Хуліо, онукам Айтані та Канделі, а також всім його родичам, колегам та близьким", - йдеться в офіційному повідомленні мадридців.

Хенто виступав за Реал протягом 18 років, від 1953 до 1971 року. У 600 матчах у футболці Королівського клубу він забив 182 м'ячі. У складі "Реала" Хенто став 12-кратним чемпіоном Іспанії.

За збірну Іспанії Хенто провів 43 матчі та забив п'ять м'ячів, зігравши на чемпіонатах світу у 1962 та 1966 роках;

Після смерті Альфредо Ді Стефано у 2014 році Хенто став Почесним президентом "Реала".

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