Помер легендарний гравець та тренер збірної Бразилії з футболу

Маріо Загалло чотири рази вигравав чемпіонат світу як гравець і тренер.

На 93-му році життя помер знаменитий футболіст і тренер збірної Бразилії Маріо Загалло.

Трагічну звістку повідомила Бразильська конфедерація футболу (CBF). Причина смерті Загалло не вказується.

"Бразильська конфедерація футболу (CBF) оголошує семиденну жалобу на згадку про свого вічного чемпіона і прагне вшанувати його спадщину. Його статуя з'явиться у Музеї бразильського футболу", – заявив президент CBF Еднальдо Родрігес.

Професійним футболістом Загалло виступав за бразильські "Америку", "Фламенго" та "Ботафого". На клубному рівні Маріо зіграв 332 поєдинки, в яких відзначився 76 голами.

У період від 1958-го до 1964-го він грав за збірну Бразилії, за яку провів 36 матчів і забив 5 голів.

Загалло є єдиним в історії світового футболу чотириразовим чемпіоном світу. Він двічі перемагав на Мундіалях як футболіст (1958, 1962). Також він у ролі тренера бразильської збірної тріумфував на чемпіонатах світу 1970 і 1994 років.

Востаннє Загалло працював зі збірною Бразилії 2006 року на посаді технічного директора. Тоді "селесао" дійшли до чвертьфіналу Мундіалю в Німеччині, після чого Маріо завершив футбольну діяльність.

Читайте також:

Довбик вперше отримав нагороду найкращому гравцю місяця в чемпіонаті Іспанії

Арсенал – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на матч Кубка Англії

"Дженоа" з Малиновським на останніх хвилинах втратила перемогу над сенсацією сезону Серії А (відео)