Помер легендарний хорватський тренер, який виграв з національною збірною "бронзу" ЧС-1998

Мирослав Блажевич пішов з життя у віці 87 років.

На 88-му році життя помер колишній головний тренер збірної Хорватії Мирослав Блажевич.

Сумну звістку хорватська федерація футболу повідомила у себе в Twitter.

Блажевич помер від раку. Від 2011 року він боровся з онкологічними захворюваннями. 2012 року його прооперували, але через сім років хвороба повернулася.

Знаменитий тренер на прізвисько "Чіро" помер у Загребі після тривалої та виснажливої боротьби з важкою хворобою.

Блажевич працював зі збірною Хорватії від 1994-го до 2000 року. Під його керівництвом "картаті" здобули "бронзу" чемпіонату світу 1998 року. У відборі до цього турніру хорвати в стикових матчах пройшли збірну України.

Також Мирослав виводив хорватську збірну до чвертьфіналу Євро-1996.

Його останнім місцем роботи був хорватський клуб "Задар". Посаду головного тренера цієї команди він залишив 2015 року.

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