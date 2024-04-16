Помер легендарний німецький чемпіон світу з футболу

У понеділок, 15 квітня, не стало видатного німецького футболіста, чемпіона світу 1974 року Бернда Гельценбайна. Він помер у віці 78 років внаслідок тривалої боротьби з тяжкою хворобою.

Сумну звістку повідомив його колишній клуб – франкфуртський "Айнтрахт".

Більшу частину своєї ігрової кар'єри Гельценбайн виступав у складі "Айнтрахта". Він провів у франкфуртському клубу 14 років (1967–1981), граючи на позиції півзахисника та нападника.

Бернд зіграв за "орлів" понад 500 матчів, у яких відзначився понад 200 голами. Він досі залишається найкращим бомбардиром "Айнтрахта" в Бундеслізі – 160 забитих м'ячів.

Разом з франкфуртцями Гельценбайн тричі виграв Кубок Німеччини (1974, 1975, 1981), а також здобув Кубок УЄФА (1979/80).

За збірну Німеччини (ФРН) Бернд провів 40 матчів і забив п'ять голів. Він ставав чемпіоном світу-1974 та віцечемпіоном Європи-1976.

Саме Гельценбайн заробив пенальті в переможному фіналі ЧС-1974 проти Нідерландів (2:1), з якого Пауль Брайтнер зрівняв рахунок.

Після завершення кар'єри футболіста Бернд від 1988-го до 2022 року працював на різних посадах в "Айнтрахті", зокрема був віцепрезидентом клубу та очолював скаутинговий відділ.

Нагадаємо, Гельценбайн – не єдина легенда німецького футболу, яка 2024 року відійшла у вічність. Так, на початку січня помер чемпіон світу-1974 та дворазовий володар "Золотого м'яча" (1972, 1976) Франц Бекенбауер, а наприкінці лютого помер автор переможного гола у фіналі ЧС-1990 Андреас Бреме.

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