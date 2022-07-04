Помер легендарний польський футболіст і автор "бронзового" гола ЧС-1982

4 липня перестало битися серце колишнього півзахисника збірної Польщі з футболу Януша Купцевича.

Знаменитий польський футболіст помер у віці 66 років.

Сумну новину у своєму Twitter повідомив Збігнєв Бонєк - колишній партнер Купцевича в національній команді та ексголова Польського футбольного союзу.

Причини смерті Купцевича залишаються невідомими.

Упродовж кар'єри Купцевич виступав за польські "Арку", "Лех", "Лехію", французький "Сент-Етьєн", грецьку "Ларісу" та турецький "Аданаспор".

За збірну Польщі він зіграв 20 матчів і забив 5 голів. У складі польської національної команди Януш здобув "бронзу" чемпіонату світу 1982 року - в поєдинку за третє місце поляки перемогли Францію (3:2), а вирішальний гол забив саме Купцевич.

Раніше повідомлялося, що помер легендарний шотландський футболіст, який страждав невиліковною хворобою.

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