Помер легендарний шотландський футболіст, який страждав невиліковною хворобою

Перестало битися серце колишнього голкіпера збірної Шотландії Енді Горама.

Знаменитий голкіпер помер 2 липня у віці 58 років. Останній період свого життя він відчайдушно боровся з онокологічним захворюванням.

Як повідомляє видання ВВС, саме рак став причиною смерті Горама.

У травні в нього виявили рак стравоходу четвертого ступеня, який поширився на печінку, праву легеню, три хребці та ребра. Футболіст заявив, що відмовився від курсу хіміотерапії та розповів, що йому залишилося жити не більше пів року.

Rangers Football Club are today deeply saddened to announce the death of our legendary goalkeeper, Andy Goram, following a short battle with cancer. — Rangers Football Club (@RangersFC) July 2, 2022

Горам відомий виступами в складі шотландського "Рейнджерс", де провів 7 сезонів, зігравши 260 матчів. Разом з командою із Глазго він шість разів виграв чемпіонат Шотландії, ще по три рази перемагав у Кубку та Суперкубку країни. Також він виступав за "Манчестер Юнайтед".

В активі легендарного голкіпера 43 матчі за збірну Шотландії. Горам брав участь у двох чемпіонатах Європи (1992 і 1996), де був першим номером команди. Окрім того, Енді провів кілька зустрічей за збірну Шотландії з крикету.

Читайте також:

Внаслідок ракетного удару рашистів по Одещині загинув тренер і президент дитячого футбольного клубу

Грузія звинуватила в неповазі тренера збірної України з баскетболу після матчу відбору на ЧС-2023: що трапилося

"Московські дзвони й досі в голові": Ломаченко потрапив під шквал критики через пост про ракетний удар по Сергіївці