Помер легендарний аргентинський воротар-рекордсмен, який грав з Марадоною

Уго Гатті / © x.com/JMilei

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На 81-му році життя помер видатний аргентинський голкіпер Уго Орландо Гатті.

Про це повідомляє Marca.

Серце легендарного воротаря зупинилося в одній з лікарень Буенос-Айреса після двох місяців боротьби за життя. Він дістав травму стегна внаслідок невдалого падіння на вулиці, коли вигулював собаку. Пізніше його стан значно погіршився через запалення легень.

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Гатті, якого прозвали "Ель Локо" ("Божевільний") за його сміливий і часто ризикований стиль гри, залишив великий слід в історії аргентинського футболу.

Протягом 26 сезонів він захищав ворота клубів "Атланта" з Буенос-Айреса, "Рівер Плейт", "Хімнасія та Есгріма", "Уніон Санта-Фе" та "Бока Хуніорс".

Він провів 765 матчів у чемпіонаті Аргентини і встановив абсолютний рекорд ліги за кількістю поєдинків.

Зокрема Гатті був членом культового складу "Боки Хуніорс" 1981 року, коли за команду виступав легендарний Дієго Марадона.

У складі "Боки Хуніорс" він здобув чотири чемпіонські титули та двічі тріумфував у Кубку Лібертадорес.

За збірну Аргентини голкіпер зіграв 18 матчів і був у заявці на чемпіонат світу 1966 року, хоча на полі тоді не з'являвся.

Після завершення ігрової кар'єри Уго працював спортивним оглядачем та експертом на телебаченні.

Раніше повідомлялося, що 25-річний футболіст загинув, рятуючи людей під час пожежі в нічному клубі.