Олександр Сеуканд / facebook.com/hcsokil

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У віці 75 років помер колишній тренер збірної України з хокею Олександр Сеуканд.

Про це повідомляється на офіційній сторінці хокейного клубу "Сокіл" в Instagram.

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Причина смерті екстренера збірної України з хокею не повідомляється.

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Сеуканд працював зі збірною України від 1999 до 2009 року, з перервою 2007 року. До 2003-го він був старшим тренером команди, а після очолив збірну.

Із Сеукандом у штабі збірна України з хокею грала на першій і наразі останній для себе Олімпіаді 2002 року, яку закінчила на 10-му місці. У 1999-2007 роках команда також грала в елітному дивізіоні чемпіонату світу.

Окрім збірної України, Сеуканд працював головним тренером "Сокола" від 1994 до 2011 року, з яким став 11-разовим чемпіоном України.

Також тренер очолював "Компаньйон-Нафтогаз" (2012-2016 роки), з яким виграв чемпіонат України 2014-го, "Дженералз" (2016-2017 роки) та харківське "Динамо" (2017-2019 роки), яке стало його останнім місцем роботи.

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Раніше повідомлялося, що ухвалено остаточне рішення щодо участі Росії у молодіжному чемпіонаті світу з хокею.

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