У віці 79 років помер легендарний футболіст київського "Динамо" Володимир Мунтян.

Про це повідомив офіційний сайт "біло-синіх".

У заяві зазначається, що причиною смерті Мунтяна стала тривала хвороба.

Свої співчуття висловив президент "Динамо" Ігор Суркіс.

"З глибоким сумом і важким серцем сприйняв звістку про відхід із життя легенди нашого клубу Володимира Мунтяна. Володимир Федорович усе своє життя присвятив футболу та нашому "Динамо", залишивши по собі незабутній слід у серцях уболівальників, колег та молодих футболістів.

Його майстерність на полі, відданість команді та безмежна любов до гри надихали не одне покоління. Володимир Федорович не лише здобував перемоги, але й виховував нових чемпіонів, передаючи свій досвід, мудрість та жагу до перемог. Він завжди залишався прикладом порядності, людяності та справжньої відданості клубу.

Сьогодні ми прощаємось із великою особистістю, чиє ім'я стало синонімом успіху та величі "Динамо". Висловлюю щирі співчуття родині, близьким, друзям та всім, хто знав і любив Володимира Федоровича. Світла пам'ять про нього назавжди залишиться у наших серцях, а його внесок у історію клубу та українського футболу ніколи не буде забутий. Вічна пам'ять, Володимире Федоровичу", – сказав Суркіс.

Мунтян у складі "Динамо" сім разів виграв чемпіонат СРСР, двічі ставав володарем Кубка СРСР, а також виграв Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА 1975 року.

За збірну СРСР він відіграв 49 матчів і забив сім м'ячів, ставши віцечемпіоном Європи 1972 року.

Після закінчення ігрової кар'єри Мунтян входив до штабу збірної України в її перших матчах, тренував молодіжку "синьо-жовтих", національну команду Гвінеї, криворізький "Кривбас", полтавську "Ворсклу" та низку інших клубів УПЛ. Працював у тренерському штабі "Динамо" та "Динамо-2".

Раніше повідомлялося, що в листопаді помер колишній футболіст "Дніпра" та збірної України Андрій Полунін.