Помер легендарний український легкоатлет-рекордсмен, який вигравав "золото" Олімпіади

На 86-му році життя помер легендарний український метальник молота Анатолій Бондарчук.

Про це повідомила Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ).

"Федерація легкої атлетики України висловлює щирі співчуття родині та близьким Анатолія Павловича та сумує через втрату легенди українського спорту", – йдеться на офіційному сайті ФЛАУ.

Бондарчук – уродженець Старокостянтинова нинішньої Хмельницької області. Він ставав чемпіоном Європи 1969 року, бронзовим призером континентальної першості 1971 року та чемпіоном Олімпійських ігор-1972 в Мюнхені з результатом 75,50 метра, встановивши олімпійський рекорд.

Анатолій також є бронзовим призером Олімпіади-1976 у Монреалі. 1969 року він двічі оновлював світовий рекорд у метанні молота – 74,68 метра та 75,48 метра.

Після завершення виступів Бондарчук успішно працював тренером. Він підготував дворазового олімпійського чемпіона з метання молота Юрія Сєдих, призера Олімпійських ігор і чемпіонату світу Юрія Тамма та інших видатних спортсменів.

На початку 1990-х Бондарчук підписав трирічний контракт із португальським клубом "Спортинг", у якому готував легкоатлетів-метальників, а потім, до 2004 року, працював за контрактом у Кувейті.

Останні два десятиліття Бондарчук, який був заслуженим тренером СРСР та доктором педагогічних наук, жив у канадському Камлупсі, де продовжував тренувати. Він зокрема підготував найкращого метальника молота сучасності – олімпійського чемпіона 2024 року та чемпіона світу 2023 і 2025 років канадця Ітана Кацберга.

Востаннє Анатолій приїжджав до рідної України 2019 року.

