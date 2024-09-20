Помер найкращий бомбардир і гравець чемпіонату світу-1990 з футболу

У середу, 18 вересня, у 59-річному віці пішов з життя колишній форвард збірної Італії Сальваторе Скіллачі.

Про це повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

2022 року в італійця діагностували рак товстої кишки. Відтоді він переніс дві операції. Тиждень тому Сальваторе госпіталізували у Палермо, а у середу з'явилася інформація про його смерть.

Протягом кар'єри Скілаччі грав за італійські "Мессіну", "Ювентус", "Інтер" та японський клуб "Джубіло Івата".

Разом з "Ювентусом" він у сезоні-1989/90 виграв Кубок УЄФА та Кубок Італії, а у складі "Інтера" став володарем Кубка УЄФА-1993/94.

За збірну Італії нападник провів 16 матчів, у яких забив 7 голів.

Разом зі "Скуадрою Адзурррю" нападник здобув "бронзу" домашнього чемпіонату світу-1990. На тому турнірі Скіллачі з 6 голами став найкращим бомбардиром та в підсумку був визнаний найкращим гравцем.

Раніше повідомлялося, що наприкінці серпня помер видатний футбольний тренер Свен-Йоран Ерікссон.

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