Помер найкращий бомбардир в історії збірної Італії з футболу

Луїджі Ріва відійшов у вічність у віці 79 років.

У понеділок, 22 січня, на 80-му році життя помер легендарний форвард збірної Італії Луїджі Ріва.

Сумну звістку повідомляє Gazzetta dello Sport.

У неділю, 21 січня, його було госпіталізовано з власного будинку до лікарні через проблеми з серцем.

Була інформація, що стан пацієнта поліпшується, однак врятувати знаменитого футболіста не вдалося – серце Луїджі перестало битися.

Ріва є одним з найкращих футболістів в історії збірної Італії, за яку виступав від 1965 до 1974 року. На його рахунку 35 голів у 42 матчах за національну команду.

У складі збірної Італії він став чемпіоном Європи 1968 року та виграв "срібло" чемпіонату світу-1970. Луїджі досі залишається найкращим бомбардиром в історії "Скуадри Адзурри".

Ріва є вихованцем клубу "Леньяно", проте майже всю свою кар'єру виступав за "Кальярі", з яким у сезоні-1969/70 виграв чемпіонат Італії.

Луїджі – найкращий бомбардир в історії "Кальярі", за який забив 207 голів у всіх турнірах. Він тричі ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Італії.

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