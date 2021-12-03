Помер останній чемпіон світу з футболу 1954 року

Помер останній чемпіон світу з футболу 1954 року

Ексгравець збірної Німеччини пішов з життя у віці 89 років.

Чемпіон світу 1954 року у складі збірної ФРН Хорст Еккель помер на 90-у році життя.

Про це повідомляє пресслужба Збірної Німеччини в Twitter.

Ruhe in Frieden, Horst Eckel. Der DFB trauert um einen wunderbaren Menschen und Weltmeister von 1954.

Wir sind in Gedanken bei seinen Angehörigen.https://t.co/RL4PSfvCYI



Imago, Carsten Kobow/Dt. Fußballmuseum pic.twitter.com/H6hhvNu8tv — Die Mannschaft (@DFB_Team) December 3, 2021

Разом із збірною Еккель поїхав на чемпіонат світу 1954 року, який приймала Швейцарія. У фіналі представники повоєнної ФРН зійшлися із золотим поколінням угорців, в атаці яких гриміли Пушкаш та Кочіш. Німці здобули сенсаційну перемогу 3:2, завоювавши свій перший титул чемпіона світу.

Еккель був наймолодшим гравцем ФРН у фіналі, і саме він останнім залишив цей світ.

На клубному рівні Еккель більшу частину кар'єри виступав за "Кайзерслаутерн" та вигравав із клубом чемпіонати ФРН у 1951 та 1953 роках.

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