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Помер останній чемпіон світу з футболу 1954 року

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Помер останній чемпіон світу з футболу 1954 року

Associated Press

Ексгравець збірної Німеччини пішов з життя у віці 89 років.

Чемпіон світу 1954 року у складі збірної ФРН Хорст Еккель помер на 90-у році життя.

Про це повідомляє пресслужба Збірної Німеччини в Twitter.

Разом із збірною Еккель поїхав на чемпіонат світу 1954 року, який приймала Швейцарія. У фіналі представники повоєнної ФРН зійшлися із золотим поколінням угорців, в атаці яких гриміли Пушкаш та Кочіш. Німці здобули сенсаційну перемогу 3:2, завоювавши свій перший титул чемпіона світу.

Еккель був наймолодшим гравцем ФРН у фіналі, і саме він останнім залишив цей світ.

На клубному рівні Еккель більшу частину кар'єри виступав за "Кайзерслаутерн" та вигравав із клубом чемпіонати ФРН у 1951 та 1953 роках.

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