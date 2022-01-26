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Помер титулований нідерландський ексфутболіст та тренер, який страждав невиліковною хворобою

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Помер титулований нідерландський ексфутболіст та тренер, який страждав невиліковною хворобою

twitter.com/CelticFC

Йому було 75 років.

На 76 році життя помер нідерландський ексфутболіст та тренер - Вім Янсен.

Про це повідомляє пресслужба шотландського "Селтіка", який був "домівкою" Янсена в період тренерської кар'єри протягом сезону 1997-98.

Янсен практично всю кар'єру гравця провів у нідерландському "Феєнорді" (1965—1980), з яким чотири рази перемагав у чемпіонаті Нідерландів та вигравав Кубок УЄФА. Також він виступав за "Вашингтон" та "Аякс". Щодо "Селтіка", то з ним Янсен як тренер 1998 року виграв чемпіонат Шотландії, не дозволивши "Рейнджерс" взяти десятий титул поспіль, підняв над головою з "кельтами" Кубок Ліги, і привів у клуб Хенріка Ларссона.

Окрім того, Янсен провів 65 матчів за збірну Нідерландів, у складі якої двічі ставав срібним призером чемпіонатів світу (1974, 1978) та бронзовим призером Євро-1976.

Після закінчення ігрової кар'єри Янсен окрім "Селтіка" був тренером "Фейєнорда", бельгійського "Локерена" та "Хіросіми", а також працював у тренерському штабі збірної Саудівської Аравії.

Минулої осені він випустив автобіографію, де зізнався, що хворіє на невиліковну хворобу - деменцію.

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