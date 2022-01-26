Помер титулований нідерландський ексфутболіст та тренер, який страждав невиліковною хворобою

Помер титулований нідерландський ексфутболіст та тренер, який страждав невиліковною хворобою

Йому було 75 років.

На 76 році життя помер нідерландський ексфутболіст та тренер - Вім Янсен.

Про це повідомляє пресслужба шотландського "Селтіка", який був "домівкою" Янсена в період тренерської кар'єри протягом сезону 1997-98.

Янсен практично всю кар'єру гравця провів у нідерландському "Феєнорді" (1965—1980), з яким чотири рази перемагав у чемпіонаті Нідерландів та вигравав Кубок УЄФА. Також він виступав за "Вашингтон" та "Аякс". Щодо "Селтіка", то з ним Янсен як тренер 1998 року виграв чемпіонат Шотландії, не дозволивши "Рейнджерс" взяти десятий титул поспіль, підняв над головою з "кельтами" Кубок Ліги, і привів у клуб Хенріка Ларссона.

Окрім того, Янсен провів 65 матчів за збірну Нідерландів, у складі якої двічі ставав срібним призером чемпіонатів світу (1974, 1978) та бронзовим призером Євро-1976.

Після закінчення ігрової кар'єри Янсен окрім "Селтіка" був тренером "Фейєнорда", бельгійського "Локерена" та "Хіросіми", а також працював у тренерському штабі збірної Саудівської Аравії.

Минулої осені він випустив автобіографію, де зізнався, що хворіє на невиліковну хворобу - деменцію.

Читайте також:

Помер легендарний футболіст "Реала", який став світовим рекордсменом за кількістю Кубків європейських чемпіонів

Футболіст збірної Туреччини загинув у автомобільній аварії

Помер ексфутболіст збірної Гани та володар Кубка УЄФА у складі нідерландського гранда