Помер видатний біатлонний тренер, з яким збірна України виграла історичне "золото" Олімпіади

Василь Карленко відійшов у вічність на 73-му році життя.

У віці 72 років помер колишній головний тренер збірної України з біатлону Василь Карленко.

Видатного українського фахівця не стало 10 вересня. Тривалий час він боровся з онкологічним захворюванням.

Протягом багатьох років Карленко входив до тренерського штабу збірної України з біатлону, також був віцепрезидентом Федерації біатлону України.

Крім біатлону, Карленко також активно долучився до розвитку лижних перегонів в Україні. Він був першим президентом Федерації лижного спорту України часів незалежності, а також очолював організацію в 1992 – 1998 роках.

Карленко також займався науковою діяльністю. Спеціаліст був професором Національного університету фізичного виховання та спорту України, виховав багатьох нинішніх тренерів з біатлону.

Під його керівництвом збірна України з біатлону виграла 62 нагороди міжнародних змагань, а на зимовій Олімпіаді-2014 четвірка Віти й Валентини Семеренко, Олени Підгрушної та Юлії Джими здобула історичне "золото" в естафеті. Окрім перемоги в естафеті, Віта Семеренко виграла на Олімпіаді-2014 "бронзу" жіночої спринтерської гонки.

Читайте також:

Повернувся з-за кордону, щоб захищати батьківщину: на війні з Росією загинув український легкоатлет

На війні з Росією загинув переможець Кубка України з карате

18-річний український боксер трагічно загинув за тиждень до дебюту на профірингу