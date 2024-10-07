Помер видатний футболіст "Аякса", "Барселони" та збірної Нідерландів

Йоган Нескенс відійшов у вічність на 74-му році життя.

У віці 73 років помер колишній півзахисник "Аякса", "Барселони" та збірної Нідерландів Йоган Нескенс.

Сумну новину повідомив офіційний сайт амстердамського клубу.

Нескенс – один з найбільш видатних футболістів в історії Нідерландів. На клубному рівні він виступав за "Аякс" (1970-1974), "Барселону" (1974-1979), "Нью-Йорк Космос" (1979-1984) та "Гронінген" (1984-1985).

У складі "Аякса" він виграв 10 трофеїв: 2 перемоги у чемпіонаті Нідерландів, 2 Кубки країни, 3 перемоги у Кубку європейських чемпіонів, 2 – у Суперкубку УЄФА, а також Міжконтинентальний кубок.

Разом з "Барселоною" хавбек здобував Кубок Іспанії та Кубок володарів кубків, у складі "Нью-Йорк Космос" двічі виграв Північноамериканську футбольну лігу.

У складі національної команди Нескенс двічі ставав срібним призером чемпіонату світу (1974, 1978), а також здобув "бронзу" чемпіонату Європи 1976 року. Загалом провів за збірну Нідерландів 49 матчів та забив 17 голів.

Після завершення кар'єри гравця Нескенс працював асистентом головного тренера збірних Нідерландів та Австралії, "Барселони", а також "Галатасарая",

Раніше повідомлялося, що помер колишній футболіст та тренер, експрезидент ФФУ Анатолій Коньков.

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