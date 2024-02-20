Помер видатний німецький футболіст та автор переможного гола у фіналі чемпіонату світу-1990

У вівторок, 20 лютого, помер знаменитий німецький футболіст, чемпіон світу 1990 року Андреас Бреме.

Як повідомляє The Mirror, Бреме помер у себе вдома в Мюнхені. Причиною смерті 63-річного німця став серцевий напад.

Андреас є чемпіоном світу 1990 року в складі збірної Німеччини. Саме він на 85-й хвилині забив переможний гол з пенальті у фінальному матчі Мундіалю проти Аргентини.

Крім "золота" 1990 року, в активі Бреме також "срібло" ЧС-1986, "бронза" домашнього чемпіонату Європи 1988 року та срібна медаль Євро-1992.

За свою кар'єру Андреас зіграв 86 матчів за збірну Німеччини, в яких забив вісім голів.

Бреме грав на позиції флангового захисника і півзахисника. На клубному рівні він виступав за "Бармбек-Уллергорст", "Саарбрюккен", "Кайзерслаутерн", "Баварію", "Інтер" і "Сарагосу".

Із "Баварією" та "Кайзерслаутерном" він вигравав чемпіонат Німеччини, Кубок та Суперкубок країни, у складі мюнхенського гранда доходив до фіналу Кубка європейських чемпіонів.

З "Інтером" він вигравав Серію А, Суперкубок Італії та Кубок УЄФА, а у складі "Сарагоси" став переможцем Кубка Іспанії.

У першій половині 2000-х Бреме працював головним тренером "Кайзерслаутерна" та "Унтергагінга", був асистентом Джованні Трапаттоні у "Штутгарті".

Раніше повідомлялося, що помер найкращий бомбардир в історії збірної Італії з футболу.

Читайте також:

Знепритомнів під час матчу: знаменитий учасник ЧС-2018 з футболу помер внаслідок серцевого нападу

Помер чемпіон світу з футболу Франц Бекенбауер

Помер легендарний гравець та тренер збірної Бразилії з футболу