Помер відомий колишній тренер та футбольний експерт

Йому був 71 рік.

На 72 році життя помер ексгравець, тренер та футбольний експерт - Сергій Морозов.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Директор телеканалів "Футбол" - Олександр Денисов.

Зазначимо, що Морозов починав кар'єру в молодіжній команді "Динамо". Також виступав за вінницький "Локомотив", "Десну", Ворошиловградську "Зорю", "Шахтар" Кадиївка, московський "ЦСКА" і ГСВГ. У складі "Зорі" в 1927 став чемпіоном СРСР. Також на його рахунку один матч у складі СРСР.

Працював тренером ЦСКА Москва, ГСВГ, "Іскри" зі Смоленська, "Динамо-Газовика", "Шоуган", "Шеньян Дунбей Люяо", вінницької "Ниви", "Ніси", київського ЦСКА, "Борисфена", "Прикарпаття", "Ворскли" і черкаського "Дніпра".

Останнім часом працював експертом на телеканалах "Футбол 1/2/3". Що саме стало причиною смерті - не повідомляється.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання