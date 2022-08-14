Помер відомий тренер, який привів збірну України до історичного "срібла" чемпіонату Європи з гандболу

У віці 77 років пішов із життя один із найкращих гандбольних тренерів в історії України - Леонід Євтушенко.
На 78-му році життя помер відомий український тренер із гандболу Леонід Євтушенко.
Про це повідомляє Федерація гандболу України.
З юнацькою збірною України він завойовував золото та срібло чемпіонатів Європи 1994 та 1996 років відповідно. Під його керівництвом 2000 року жіноча збірна України виборола свою єдину в історії медаль чемпіонатів Європи - "синьо-жовті" стали срібними призерками.
В останні роки Євтушенко був викладачем у Броварському училищі фізкультури.
Нагадаємо, що колишній гравець київського "Динамо" та тренер футбольної школи киян В'ячеслав Семенов пішов з життя у віці 74 років.
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