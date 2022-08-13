Помер відомий український футболіст, який здобув медаль Олімпійських ігор

Колишній гравець київського "Динамо" та тренер футбольної школи киян В'ячеслав Семенов пішов з життя у віці 74 років.

На 75-му році життя помер колишній футболіст "Динамо" та "Зорі" В'ячеслав Семенов.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

Семенов був вихованцем киян та здобув чемпіонські медалі з "Динамо" 1967 та 1968 роках. З 1969 по 1972 роки півзахисник грав за "Зорю", з якою завоював чемпіонський титул СРСР у 1972 році.

На Олімпійських іграх у Мюнхені–1972 він здобув бронзову нагороду для СРСР.

Після завершення кар’єри гравця перейшов на тренерську посаду. З 1979 року він працював дитячим тренером у "Динамо".

Нагадаємо, кілька днів тому помер легендарний футболіст "Карпат" Остап Савка.

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