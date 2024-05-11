Сергій Савелій відійшов у вічність у віці 68 років.

У віці 68 років помер відомий український спортивний журналіст і коментатор Сергій Савелій.

Трагічну звістку повідомляє Суспільне Спорт, посилаючись на рідних Савелія.

Савелій понад 40 років працював на Суспільному мовленні, з них 37 – у спортивній редакції, висвітлював 10 Олімпійських ігор з місця подій, зокрема коментував першу в історії незалежної України церемонію відкриття Олімпіади – 1994 року в Ліллегаммері.

Також Сергій коментував перший матч в історії чемпіонату України з футболу.

Останнім часом легендарний спортивний журналіст і коментатор боровся з хворобою.

Раніше повідомлялося, що помер колишній головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко.

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