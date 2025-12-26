ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
651
Час на прочитання
1 хв

Помер відомий французький футболіст і тренер

На 73-му році життя не стало Жана-Луї Гассе.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Жан-Луї Гассе

Жан-Луї Гассе / © Associated Press

У віці 72 років помер відомий французький футболіст і тренер Жан-Луї Гассе.

Трагічну звіску повідомило його оточення, інформує L'Equipe.

Під час ігрової кар'єри Гассе виступав на позиції півзахисника за "Монпельє" (1975-1985), провів за цей клуб 231 матч і забив 10 голів.

Був асистентом головного тренера у "Монпельє", ПСЖ, "Бордо", "Сент-Етьєні", "Еспаньйолі" та збірній Франції.

Очолював "Монпельє", "Кан", "Істр", "Сент-Етьєн", "Бордо", "Марсель" та збірну Кот-д'Івуару.

Раніше повідомлялося, що пішов з життя видатний футбольний тренер Оге Гарейде, який очолював збірні Норвегії, Данії та Ісландії.

Дата публікації
Кількість переглядів
651
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie