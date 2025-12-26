Жан-Луї Гассе / © Associated Press

Реклама

У віці 72 років помер відомий французький футболіст і тренер Жан-Луї Гассе.

Трагічну звіску повідомило його оточення, інформує L'Equipe.

Під час ігрової кар'єри Гассе виступав на позиції півзахисника за "Монпельє" (1975-1985), провів за цей клуб 231 матч і забив 10 голів.

Реклама

Був асистентом головного тренера у "Монпельє", ПСЖ, "Бордо", "Сент-Етьєні", "Еспаньйолі" та збірній Франції.

Очолював "Монпельє", "Кан", "Істр", "Сент-Етьєн", "Бордо", "Марсель" та збірну Кот-д'Івуару.

Раніше повідомлялося, що пішов з життя видатний футбольний тренер Оге Гарейде, який очолював збірні Норвегії, Данії та Ісландії.