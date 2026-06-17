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Помер відомий французький футболіст і тренер
Останні роки життя Ерік Руа боровся з раком підшлункової залози.
У віці 58 років помер головний тренер французького "Бреста" Ерік Руа.
Трагічну новину повідомляє L'Equipe.
Також смерть підтвердила родина французького фахівця. Там повідомили, що останні роки життя Руа боровся з раком підшлункової залози.
"Останні три з половиною роки Ерік боровся з раком підшлункової залози. Весь цей час він продовжував жити з силою, яка й досі вражає нас, спонукуваний любов'ю до своєї родини, до футболу та до своєї роботи, а також пристрастю, яка ніколи його не залишала", — розповіли в родині тренера.
Руа розпочав ігрову кар'єру в "Ніцці", а потім грав за "Ліон", "Марсель", "Сандерленд" і "Райо Вальєкано".
Від січня 2023 року Руа очолював "Брест". У сезоні-2024/25 Ерік разом з командою став учасником Ліги чемпіонів та навіть дійшов до 1/16 фіналу головного клубного євротурніру.
2024 року Руа був визнаний найкращим тренером чемпіонату Франції. Він провів 143 матчів на чолі "Бреста".
Раніше повідомлялося, що у Греції помер відомий український футболіст.