Помер відомий португальський футболіст, який вигравав Лігу чемпіонів і Кубок УЄФА

Жорже Кошта / © Associated Press

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У віці 53 років помер колишній футболіст "Порту" і збірної Португалії Жорже Кошта.

Про це повідомляє видання Record.

Кошта працював спортивним директором "Порту". У тренувальному центрі португальського клубу в нього раптово зупинилося серце. Його терміново доправили до лікарні, але медики констатували смерть унаслідок серцевого нападу.

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Зазначимо, що Жорже ще 2022 року переніс серцевий напад, після чого йому зробили операцію на серці.

Кошта – легенда португальського футболу. Він виступав на позиції захисника і провів за "Порту" понад 300 матчів у всіх турнірах.

Разом з "драконами" Жорже завоював безліч трофеїв, зокрема вісім титулів чемпіона Португалії. У ролі капітана "Порту" він виграв Кубок УЄФА-2002/03 і Лігу чемпіонів-2003/04 під керівництвом Жозе Моурінью.

Також Кошта провів 50 матчів за збірну Португалії, в яких відзначився двома голами.

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Раніше повідомлялося, що форвард "Ліверпуля" та збірної Португалії Діогу Жота загинув у ДТП.