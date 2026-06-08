Помер відомий український журналіст і коментатор

Олександр Тингаєв / FootballHub

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На 47-му році життя помер відомий український коментатор, спортивний журналіст і радіоведучий Олександр Тингаєв.

Про це повідомляє FootballHub.

Останні дні життя Олександр провів у реанімації: лікарі боролися за його життя після нещасного випадку, який трапився минулого тижня. Під час риболовлі він зачепив вудкою високовольтний кабель, внаслідок чого зазнав сильного удару струмом.

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Чоловік дістав опіки 90% тіла і перебував у критичному стані. Лікарі до останнього боролися за його життя.

Тингаєв розпочав кар'єру в спортивній журналістиці в 17 років на Полтавщині.

Від 2004 року він працював телекоментатором на провідних українських каналах, а пік його телевізійної популярності припав на трансляції матчів чемпіонату Європи з футболу 2008 року.

Тингаєв останнім часом працював на Champion Radio. Раніше був коментатором каналів "Футбол" і групи каналів "1+1".

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Працював журналістом і коментатором на низці інших каналів, коментував матчі нижчих ліг на ютуб-каналі ПФЛ України.

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