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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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1004
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1 хв

Помер відомий український журналіст і коментатор

Олександр Тингаєв зазнав удару струмом під час риболовлі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олександр Тингаєв

Олександр Тингаєв / FootballHub

На 47-му році життя помер відомий український коментатор, спортивний журналіст і радіоведучий Олександр Тингаєв.

Про це повідомляє FootballHub.

Останні дні життя Олександр провів у реанімації: лікарі боролися за його життя після нещасного випадку, який трапився минулого тижня. Під час риболовлі він зачепив вудкою високовольтний кабель, внаслідок чого зазнав сильного удару струмом.

Чоловік дістав опіки 90% тіла і перебував у критичному стані. Лікарі до останнього боролися за його життя.

Тингаєв розпочав кар'єру в спортивній журналістиці в 17 років на Полтавщині.

Від 2004 року він працював телекоментатором на провідних українських каналах, а пік його телевізійної популярності припав на трансляції матчів чемпіонату Європи з футболу 2008 року.

Тингаєв останнім часом працював на Champion Radio. Раніше був коментатором каналів "Футбол" і групи каналів "1+1".

Працював журналістом і коментатором на низці інших каналів, коментував матчі нижчих ліг на ютуб-каналі ПФЛ України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1004
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