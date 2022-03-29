Помер власник клубу НХЛ, який мав українське коріння

Батьки Мельника були вихідцями з України.

На 63-му році життя помер власник "Оттави" Юджин Мельник.

Про це повідомляється на офіційному сайті НХЛ.

Це сталося у понеділок, 28 березня. Причиною смерті називають хворобу, але не уточнюють яка. У 2015 році йому зробили пересадку печінки.

Батьки бізнесмена були вихідцями з України, а сам Мельник мав громадянство Канади. Він володів українською мовою і багато років допомагав батьківщині своїх предків. Вперше в Україну мільярдер приїхав після здобуття країною незалежності — у середині 1990-х. У бізнесмена залишилися дружина Шарілін, а також дочки Ганна та Олівія.

Він був власником "Оттави" з 2003 року. Це сталося після проходження канадським клубом процедури банкрутства.

Найкращими результатами "Сенаторс" при його володінні стали вихід у фінал Кубка Стенлі у 2007 році та у фінал Східної конференції у 2017 році.

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