Помер видатний чемпіон світу з футболу та дворазовий переможець Кубка чемпіонів

Жаїр да Кошта / © x.com/Inter

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На 85-му році життя помер легендарний бразильський футболіст Жаїр да Кошта.

Трагічну новину повідомила Бразильська футбольна конфедерація. Причина смерті не розголошується.

Да Кошта розпочав свою кар'єру 1960 року в бразильському клубу "Португеза", а через два сезони перебрався до чемпіонату Італії, де став зіркою "Інтера", кольори якого захищав протягом двох періодів (1962-1967 та 1969-1972).

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Разом з міланцями форвард двічі виграв Кубок європейських чемпіонів (1964, 1965). У складі "нерадзуррі" Жаїр провів 119 матчів, в яких відзначився 39 голами.

Саме Да Кошта забив переможний гол у фінальному поєдинку Кубка чемпіонів 1965 року з "Бенфікою" (1:0).

Між періодами гри за "Інтер" він також виступав за "Рому" (1967-1968), а потім повернувся до Бразилії, де грав в атаці "Сантоса" разом з легендарним Пеле та виграв чемпіонат штату Сан-Паулу.

Останнім клубом Жаїра став канадський "Віндсор Стар", де він завершив кар'єру 1976 року.

За збірну Бразилії він провів лише одну гру, оскільки йому довелося конкурувати за місце у складі з легендарним Гаррінчею.

Разом із "селесао" Да Кошта став чемпіоном світу 1962 року, хоч і не зіграв на турнірі в Чилі жодного матчу.

Раніше повідомлялося, що помер легендарний аргентинський воротар-рекордсмен, який грав з Марадоною.