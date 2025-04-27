ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
1 хв

Помер видатний чемпіон світу з футболу та дворазовий переможець Кубка чемпіонів

Жаїр да Кошта пішов з життя у віці 84 років.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Жаїр да Кошта

Жаїр да Кошта / © x.com/Inter

На 85-му році життя помер легендарний бразильський футболіст Жаїр да Кошта.

Трагічну новину повідомила Бразильська футбольна конфедерація. Причина смерті не розголошується.

Да Кошта розпочав свою кар'єру 1960 року в бразильському клубу "Португеза", а через два сезони перебрався до чемпіонату Італії, де став зіркою "Інтера", кольори якого захищав протягом двох періодів (1962-1967 та 1969-1972).

Разом з міланцями форвард двічі виграв Кубок європейських чемпіонів (1964, 1965). У складі "нерадзуррі" Жаїр провів 119 матчів, в яких відзначився 39 голами.

Саме Да Кошта забив переможний гол у фінальному поєдинку Кубка чемпіонів 1965 року з "Бенфікою" (1:0).

Між періодами гри за "Інтер" він також виступав за "Рому" (1967-1968), а потім повернувся до Бразилії, де грав в атаці "Сантоса" разом з легендарним Пеле та виграв чемпіонат штату Сан-Паулу.

Останнім клубом Жаїра став канадський "Віндсор Стар", де він завершив кар'єру 1976 року.

За збірну Бразилії він провів лише одну гру, оскільки йому довелося конкурувати за місце у складі з легендарним Гаррінчею.

Разом із "селесао" Да Кошта став чемпіоном світу 1962 року, хоч і не зіграв на турнірі в Чилі жодного матчу.

Раніше повідомлялося, що помер легендарний аргентинський воротар-рекордсмен, який грав з Марадоною.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie